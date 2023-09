Torcida do Santos esgota ingressos para jogo com o Vasco na Vila Belmiro

A torcida do Santos estará presente em peso na Vila Belmiro, para duelo com o Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe anunciou nesta terça-feira que os 11 mil ingressos disponibilizados aos santistas foram vendidos.

Conforme divulgado pelo clube, restam apenas bilhetes para os setores para PCD/PMR (Pessoa com deficiência e Pessoa com mobilidade reduzida), para PCR (Pessoa com cadeira de rodas). Os demais 4 mil ingressos, que totaliza a carga de 15 mil lugares, são destinados aos proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes, e, portanto, não podem ser colocados à venda.

O público total será a soma dos ingressos comercializados, mais o número de proprietários de cadeiras e camarote que acessarem ao estádio, batendo suas carteirinhas.