Torcida do Boca Juniors esgota ingressos para partida contra o Palmeiras na Bombonera

A torcida do Boca Juniors também esgotou os ingressos disponibilizados pelo Palmeiras para a partida de volta, no Allianz Parque. Todos os 1.800 bilhetes foram comprados em 10 minutos depois do início das vendas.

Palmeiras e Boca Juniors voltarão a se enfrentar na Libertadores cinco anos depois do último encontro. Em 2018, as equipes brigaram na semifinal e os argentinos levaram a melhor. Após ser derrotado por 2 a 0 na Bombonera, o Verdão não conseguiu reverter o resultado e apenas empatou por 2 a 2 no Allianz Parque. Com isso, foi eliminado.