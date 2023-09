Torcedores recepcionam elenco do Corinthians e conduzem ônibus antes de jogo contra Fortaleza

Centenas de torcedores do Corinthians fizeram um grande espetáculo na chegada dos jogadores à Neo Química Arena, horas antes do jogo contra o Fortaleza, pela ida da semifinal da Sul-Americana. A Fiel Torcida recebeu o ônibus do Timão nas proximidades da Artur Alvim e conduziu a delegação até a entrada do estádio.

Membros das principais torcidas organizadas do Corinthians e torcedores "comuns" acenderam sinalizadores, ergueram bandeirões e cantaram bastante no entorno da Arena, motivando os atletas para o decisivo confronto de logo mais. A paz se manteve durante toda a manifestação de apoio da Fiel.