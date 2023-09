Torcedores do Fortaleza brigam nas arquibancadas e são retirados do estádio durante jogo contra Corinthians

Alguns torcedores do Fortaleza protagonizaram cenas de violência antes e durante o jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Os times empataram em 1 a 1, com gols de Zé Welison e Yuri Alberto.

Antes de a bola rolar, durante o aquecimento, dois grupos de organizadas do Leão do Pici entraram em conflito, trocando socos e pontapés. Policiais militares chegaram no setor visitante da Arena e os ânimos se acalmaram, com os torcedores mantendo certa distância. Os corintianos presentes, ao ver a cena, passaram a gritar "timinho!", provocando o adversário.

Na reta final do segundo tempo, mais briga. Novamente os grupos de torcedores organizados do Fortaleza entraram em conflito, gerando tumulto nos setor visitante da Arena. Dessa vez, a Polícia Militar interveio e agrediu algumas pessoas envolvidas. Em seguida, as autoridades levaram alguns "encrenqueiros" para fora do estádio. O jogo seguiu normalmente durante o ocorrido.