Torcedor do Corinthians deixa arquibancada de maca após incidente com sinalizador

Um torcedor do Corinthians, ainda não identificado, deixou a arquibancada de maca após incidente no setor norte da Neo Química Arena, minutos antes do apito inicial da partida contra o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Alguns torcedores organizados do Timão acenderam sinalizadores pouco antes da bola rolar em Itaquera. Em um determinado momento, um incêndio aconteceu no setor norte por conta dos artefatos, ferindo um corintiano. No momento do incidente, várias pessoas se afastaram do fogo formado e houve princípio de tumulto.