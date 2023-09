Tite evita responder sobre possibilidade de assumir o Flamengo em desembarque no Rio de Janeiro

O técnico Tite desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira e foi questionado por jornalistas sobre seu futuro profissional. O treinador despertou o interesse do Flamengo para assumir o cargo no lugar do argentino Jorge Sampaoli, que comandou o time no vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo.

Acompanhado por familiares, o treinador evitou falar sobre o assunto e passou pelos profissionais da imprensa sem responder aos questionamentos como "Aceitaria o convite?", "Pretende trabalhar esse ano,Tite?", como é possível ouvir no vídeo que circula pelas redes sociais.