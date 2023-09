Taça original da Liga dos Campeões terá exposição gratuita em outubro, com presença de estrelas da competição

No shopping Parque da Cidade, em São Paulo, o público poderá visitar a taça no sábado (07) das 13h às 20h (de Brasília) e no domingo (08) das 12h às 18h. A entrada ocorrerá por ordem de chegada.

Os visitantes ainda terão a oportunidade de conhecer duas estrelas brasileiras que brilharam na Liga dos Campeões. No sábado, Paulo Sérgio, que levantou o troféu com colegas do Bayern de Munique na temporada 2000/2001, conversará com o público das 16h às 19h. Já no domingo, Maicon, campeão da competição com a Inter de Milão na temporada 2009/2010, estará na Champions League Experience Brasil das 15h às 18h.

Além da exposição do troféu, os visitantes também podem acompanhar a transmissão de jogos. Além da Liga dos Campeões, a Champions League Experience Brasil transmite jogos do Brasileirão e de campeonatos europeus.