"Sem jogos bonitos, mas copeiro": imprensa argentina descreve estilo de jogo do Palmeiras de Abel Ferreira

"Sem luxos ou jogos bonitos, mas com atitude de campeão". A imprensa argentina tratou de analisar o Palmeiras ? adversário do Boca Juniors nas semifinais da Copa Libertadores de 2023 ? e se rendeu ao estilo copeiro do time de Abel Ferreira.

Às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (28), o Verdão enfrenta o time xeneize no Estádio La Bombonera, pelo embate de ida das semifinais da competição continental. A volta está marcada para a quinta seguinte, no Allianz Parque, no mesmo horário.