Sem Benzema, Romarinho perde pênalti, mas Al-Ittihad avança na Copa do Rei Saudita

O Al-Ittihad assustou seu torcedor e passou perto de ser eliminado na segunda fase da Copa do Rei Saudita, no Al-Hazm Club Stadium. Nesta terça-feira, a equipe, que não pôde contar com Karim Benzema, enfrentou o Al-Kholood, da segunda divisão da Arábia Saudita, e empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas disputas de pênalti, o brasileiro Romarinho errou a primeira cobrança, mas os visitantes conseguiram vencer por 7 a 6.

Os vencedores agora aguardam o restante das partidas válidas pela segunda fase para conhecer seu próximo adversário na Copa do Rei Saudita. O Al-Ittihad volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Al-Feiha, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Saudita. A equipe lidera a competição com 18 pontos, um a mais que o segundo colocado Al-Hilal.