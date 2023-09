São Paulo x Coritiba: veja informações e prováveis escalações do jogo atrasado pelo Brasilerão

De ressaca após o título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Coritiba, em jogo atrasado pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Morumbi.

O Tricolor está em baixa no Brasileirão. A equipe decidiu apostar nos torneios eliminatórios e deixou a Série A de lado, caindo para o 14º lugar na tabela. O time está há oito partidas sem vencer na competição e tem apenas três pontos de vantagem da zona de rebaixamento.

Por esse motivo, o São Paulo deve encarar o duelo com seriedade. Apesar de que, assim como na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na última rodada, a equipe deve ser composta em sua maioria por reservas.