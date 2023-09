São Paulo 'vira a chave' após título e tem sequência decisiva no Brasileiro

? Torcedor, fique ligado nos próximos compromissos do Tricolor! Nesta semana, voltamos a nos encontrar no Morumbi: São Paulo x Coritiba, quarta-feira (27), às 19h, pelo Brasileirão. ?? Garanta seu ingresso: https://t.co/WhCWQotMbf#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/7miUG0flZk ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 25, 2023

Portanto, os próximos quatro jogos do Tricolor no Brasileirão podem ser considerados diretos na luta contra a zona da degola. Em decorrência dos maus resultados na competição, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, apenas três acima do Z4.

A última vitória do time no Nacional aconteceu no dia 16 de julho, quando goleou o Santos por 4 a 1, no Morumbi. Desde então, são cinco derrotas e três empates.

Vale destacar que, por enquanto, o São Paulo tem um jogo a menos que os principais rivais da parte de baixo da tabela de classificação. O embate diante do Coritiba, por sua vez, igualará a quantidade de jogos do Tricolor com o restante dos clubes.

Por fim, o clube paulista recebe o Coxa Branca às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbi. O duelo é atrasado da 22ª rodada do campeonato nacional.