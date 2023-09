São Paulo se reapresenta após título e treina para enfrentar o Coritiba; veja provável escalação

Isso se deve ao fato de que o clube não vence há oito jogos no Brasileirão e despencou na tabela de classificação. O time ocupa o 14º lugar do torneio e está a apenas três pontos do Bahia, primeiro dentro da zona de rebaixamento à Série B.

Dorival tem os desfalques de alguns jogadores lesionados para a partida. São eles: Galoppo, Igor Vinícius, Erison, Marcos Paulo e Patryck. O zagueiro Arboleda, que saiu com dores na coxa na decisão contra o Flamengo, ainda é dúvida.

O centroavante Calleri também é uma incerteza. Após conquistar Copa do Brasil, o argentino revelou que está com o tornozelo machucado desde o fim do Paulistão, há cerca de seis meses, e precisará passar por uma cirurgia em breve para corrigir o problema.

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Coritiba é: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan.

A última vitória do Tricolor no Campeonato Brasileiro foi há mais de dois meses, no clássico diante do Santos. De lá para cá, são cinco derrotas e três empates.