São Paulo goleia o Internacional em Cotia e avança às semifinais do Brasileirão sub-17

O São Paulo goleou o Internacional na tarde desta terça-feira, por 4 a 1, em Cotia, e garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. O adversário do Tricolor na próxima fase será o Flamengo.

A partida de ida entre as equipes, no Rio Grande do Sul, terminou empatada em 1 a 1. A vitória foi construída por meio de Ryan Francisco, Igor, Felipe e Vitor Torezan, que marcaram os gols da equipe são-paulina.

Na primeira fase do torneio, as Crias de Cotia ficaram na liderança do Grupo B, com 22 pontos conquistados - sete vitórias, um empate e apenas uma derrota em nove jogos.