Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco; site apresenta instabilidade

VEM PRA VILA! ???? O Sócio Rei de rating 5 estrelas já pode garantir seu lugar no #SANxVAS! ?????????? ? Garanta seu ingresso: https://t.co/3Kkb3KDoDY ?? Saiba mais: https://t.co/u6UPdp1MgK Confira o cronograma de vendas! ?? ?? Terça -feira (26/09) ?10h00: Rating (5... pic.twitter.com/q22tzXWd07 ? Santos FC (@SantosFC) September 26, 2023

Na quarta-feira, a partir das 12h, a comercialização de ingressos começará para o público geral do Santos. O processo será feito apenas on-line até sábado.

Caso ainda haja lugares disponíveis, a venda continuará no domingo, na bilheteria do portão 6 da Vila Belmiro, das 9h às 17h15. Os torcedores do Vasco podem adquirir ingressos na mesma data, das 14h às 17h15, no portão 19.

A presença da torcida no duelo é possível devido ao STJD ter concedido efeito suspensivo. No Campeonato Brasileiro, o Peixe está na zona de rebaixamento, com 24 pontos, enquanto o Vasco pulou para o 15º lugar, com 26.