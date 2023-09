Santos é terceiro time que mais cede finalizações certas no Brasileirão

Em mais uma temporada abaixo, a defesa do Santos sofreu diversas goleadas no Brasileirão, apesar da presença fundamental do goleiro João Paulo. De acordo com dados do Footstats, o Peixe é o quinto time que mais cede finalizações no torneio.

Em 24 jogos, o Alvinegro Praiano sofreu 340 arremates, perdendo no quesito apenas para Goiás (341), Flamengo (353), Corinthians (368) e Grêmio (384). Considerando apenas os chutes que acertaram a meta, a situação santista piora, caindo para a terceira posição (146), atrás do América-MG (148) e do Coritiba (149), que tem uma rodada a menos.