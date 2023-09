Sampaoli comanda treino em reapresentação do Flamengo após perder título para o São Paulo

O Flamengo decepcionou sua torcida com a perda da Copa do Brasil. Os rubro-negros devem terminar esta temporada sem conquistar nenhum título.

Após a decisão da Copa do Brasil, a demissão do técnico Jorge Sampaoli era dada como certa pela torcida. No entanto, a diretoria rubro-negra não se manifestou sobre o assunto.

Nesta terça-feira, Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu normalmente para comandar o treino na reapresentação do elenco. O Flamengo inicia a preparação visando o jogo contra o Bahia, neste sábado, no Maracanã.