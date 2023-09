Roma e adidas lançam novo terceiro uniforme para a temporada 2023/24; confira

A Roma, juntamente com a adidas, fornecedora oficial de materiais esportivos do clube, lançou o terceiro uniforme que será utilizado na temporada 2023/24.

O novo kit é predominantemente preto, com listras em amarelo e vermelho tanto nas duas mangas quanto na região da gola. Além da logo branca do patrocinadora, o escudo do time romano conta com o "Lupetto" (Lobinho, em italiano), criado por Piero Gratton, designer italiano que faleceu em 2020.

Durante a divulgação do novo terceiro uniforme em seu site o oficial, a Roma definiu o novo kit como "Modernidade e contaminação são os elementos que representam as novas gerações de torcedores de futebol", e também destinado a "torcedores que se orgulham da história e da identidade do seu clube, não apenas durante as partidas".