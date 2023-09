Revista coloca quatro brasileiros entre os 100 melhores técnicos de todos os tempos

A revista FourFourTwo divulgou nesta terça-feira uma lista avaliando quais são os melhores técnicos da história do futebol. O levantamento coloca quatro brasileiros entre os maiores de todos os tempos: Zagallo, Felipão, Telê Santana e Parreira.

O mais bem colocado entre os quatro é Mário Jorge Zagallo. O responsável por comandar a Seleção na campanha do tricampeonato mundial em 1970 aparece na 27ª posição. Quem vem depois é Felipão, atual técnico do Atlético-MG e com passagens por diversos clubes do Brasil. O campeão do mundo em 2002 ficou em 39º.

Já Telê Santana, ídolo do São Paulo e técnico do Brasil nas Copas de 1982 e 86, ficou na 44ª colocação. Por fim, Carlos Alberto Parreira, campeão mundial com a Seleção em 1994, também entrou entre os melhores e ficou na 55ª posição.