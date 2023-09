Reims vence Lille fora de casa em jogo de encerramento da sexta rodada do Francês

O Lille recebeu o Reims no Stade Pierre-Mauroy nesta terça-feira, em jogo que marcou o encerramento da sexta rodada do Campeonato Francês. Com gols de Daramy e Nakamura, a equipe visitante venceu o duelo por 2 a 1.

Com a derrota, o Lille termina a sexta rodada na 11ª colocação, com oito pontos. Já o Reims fica em quinto lugar, com 10 pontos.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Francês no próximo domingo. Às 10 horas (de Brasília), o Lille visita o Le Havre e, às 8 horas, o Reims recebe o Lyon.