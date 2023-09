Real Madrid x Las Palmas: veja informações e onde assistir ao jogo do Espanhol

7?? @ViniJr 7??#RMCity pic.twitter.com/UtlnyEaDRa

Os donos da casa viram o 100% de aproveitamento na La Liga acabar na rodada passada. A derrota para o rival Atlético de Madrid tirou a liderança do Real, que agora é o terceiro colocado, com 15 pontos.

Os merengues vão em busca da recuperação no campeonato. O técnico Carlo Ancelotti foi criticado com a forma que o Real Madrid atuou no clássico, mas para este confronto terá o retorno do atacante Vini Júnior. Uma vitória e um tropeço do vice-líder Girona coloca o Real de volta na ponta da tabela.

"Terei todos os jogadores à disposição, sem ser Courtois e Militão. Vamos ver como irei dar minutagem aos jogadores", disse.