Real Madrid terá o retorno de Vini Jr diante do Las Palmas; Arda Guler pode ficar à disposição

O Real Madrid pode ter duas boas novidades para o duelo desta quarta-feira diante do Las Palmas, às 14 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O jovem Arda Guler e o atacante Vinicius Júnior têm boas chances de serem relacionados para a partida.

Desfalque de última hora no clássico com o Atlético de Madrid na última rodada de La Liga, o ponta brasileiro teve uma gastroenterite e foi cortado horas antes do duelo, que terminou com vitória dos Colchoneros por 3 a 1. No entanto, o jogador participou normalmente do treino desta terça e fica à disposição.