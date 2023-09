Ramón Díaz rasga elogios a Jair após o volante fazer o gol da vitória

O Vasco derrotou o América-MG, no Independência. O resultado tirou os cruzmaltinos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória carioca foi marcado pelo volante Jair. O jogador entrou no segundo tempo e aproveitou falta cobrada na área já nos acréscimos da partida.

Jair foi uma das principais contratações do Vasco no começo do ano. No entanto, com a chegada de Ramón Díaz, o volante perdeu a titularidade no Vasco.