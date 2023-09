Profissional desde os 16 e observado pelo City: conheça a joia do Boca que pode ameaçar Palmeiras na Liberta

Apesar de todo o destaque recebido, Barco treinou nesta terça-feira entre os reservas da equipe para o primeiro duelo decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. O técnico Jorge Almirón ensaiou um esquema de 4-3-3 com Lucas Janson, ex-Vélez, na ponta esquerda, no lugar do garoto de 19 anos.

Por sua vez, o trio de meio-campistas foi formado por Pol Fernández, Ezequiel Fernández e Cristian Medina. Assim, o camisa 19 seria opção no banco de reservas para uma situação específica projetada pelo comandante xeneize.

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG). O embate da volta acontece exatamente uma semana depois, no mesmo horário, no Allian Parque.