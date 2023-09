Previu o futuro? Calleri posta mensagem que mandou para Lucas antes de retorno ao São Paulo

Classificação e jogos Copa do Brasil

Mensagens de Calleri para Lucas no Instagram (Foto: Reprodução)

Pouco mais de dois meses depois, o São Paulo de fato conquistou a Copa do Brasil, em cima do Flamengo. A equipe de Dorival Júnior bateu o Rubro-Negro por 2 a 1 no placar agregado e assegurou o troféu inédito no último domingo, no Morumbi.

Lucas foi decisivo para a conquista. Ele marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na semifinal, que fez o Tricolor chegar à final. No jogo de ida do duelo, o time havia perdido por 2 a 1 para o Timão, em Itaquera, mas acabou revertendo.

O contrato do atacante com o São Paulo é válido até o fim deste ano, mas segundo o presidente do clube, Julio Casares, o clube tentará acertar a permanência do atleta. O título e a classificação à Libertadores do ano que vem são trunfos do Tricolor.