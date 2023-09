Parcialmente recuperada, Bia Haddad Maia retorna às quadras no WTA 1000 de Pequim

Beatriz Haddad Maia já está a caminho da gira asiática. Após sofrer um acidente em seu quarto de hotel no WTA 1000 de Guadalajara, no México, no dia 17 de setembro, a brasileira precisou levar pontos em suas mãos e pausar a sua atividade no circuito por algumas semanas.

Parcialmente recuperada, Bia disputará o WTA 1000 de Pequim, que terá início neste sábado, dia 30 de setembro. A tenista brasileira admitiu ainda não estar 100%, mas projetou a retomada na temporada.

"Estou a caminho da China. Pude treinar por três dias, apenas com a mão esquerda e por pouco tempo. Tirei hoje, na terça-feira de manhã, os pontos da mão esquerda. Ainda sinto um pouco de incômodo e de dor, mas faz parte do processo de cicatrização. A mão direita ainda segue com os pontos e sem poder utilizar, ou seja, provavelmente só voltarei a bater backhand no sábado para jogar a primeira rodada no domingo", explicou.