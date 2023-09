Palmeirense Marcos Rocha agradece por período sem jogos antes de decisão contra o Boca Juniors

O Palmeiras teve à disposição sete dias de intervalo entre a partida contra o Grêmio ? derrota por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro ? e o decisivo duelo diante do Boca Juniors, a ser disputado às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (28).

O Alviverde enfrenta o time xeneize no Estádio La Bombonera, pelo embate de ida das semifinais da Libertadores. A volta está marcada para a quinta seguinte, no Allianz Parque, no mesmo horário.