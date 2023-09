Palmeiras chega a Buenos Aires para jogo contra o Boca pela semifinal da Libertadores

O Palmeiras desembarcou na noite desta terça-feira em Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores. O Verdão entra em campo nesta quinta-feira, na Bombonera, em busca de voltar à final da competição.

Ao chegar no hotel em que ficará hospedada, a delegação palestrina foi recebida pelos torcedores que se acumularam na entrada. Antes do embarque, o Palmeiras treinou no CT da Barra Funda. Abel Ferreira comandou um trabalho tático com o seu elenco. O último treino da equipe alviverde antes da partida será na tarde de quarta-feira, no Estádio Nuevo Gasómetro, casa do San Lorenzo.