No G4 da Série B, Juventude foi quem mais pontuou desde a estreia do técnico Thiago Carpini

? E.C. Juventude (@ECJuventude) September 25, 2023

Thiago Carpini começou a carreira de técnico em 2019, no Guarani, após a aposentadoria como jogador e experiências como auxiiar. O treinador se destacou neste ano pelo Água Santa, quando foi o responsável por comandar o clube no maior feito de sua história: o vice-campeonato paulista.

Ao longo do torneio, Carpini atingiu 61% de aproveitamento, com sete vitórias em 12 jogos, sendo escolhido o melhor treinador do Paulistão.

O próximo compromisso de Thiago Carpini e Juventude será contra o Criciúma, no sábado, pela 30ª rodada da Série B, em Caxias do Sul. O duelo será um confronto direto na tabela e vale a permanência do Jaconero no G4.