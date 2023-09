Marta aprova início de Arthur Elias na Seleção e revela sonho de jogar em Paris-2024

A Seleção Brasileira feminina está passando por uma mudança de comando. Com a saída de Pia Sundhage, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, a CBF contratou o técnico Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians. Para Marta, a mais experiente das jogadoras convocadas, o novo treinador começou bem o seu trabalho.

As atletas chamadas na primeira convocação de Arthur Elias participaram de oito dias de treino com o novo comandante. A camisa 10, eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, exaltou o estilo do treinador. Marta aprovou o novo modelo proposto, que aposta em uma grande variação no modo de jogar.

"Ele tem um estilo muito moderno e ousado. Tem essa visão de que a nossa equipe dispõe de muito talento, com meninas muito rápidas. Ele quer muitas variações, que a Seleção não se apegue a um só tipo de jogo. Foi um período muito proveitoso. A gente vinha para o treino com vontade de treinar, de aprender, de ouvir", disse a jogadora.