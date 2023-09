Marçal, do Botafogo, será denunciado pela Associação de Árbitros ao STJD

O Botafogo foi derrotado pelo Corinthians, em São Paulo, na última sexta-feira (22). O terceiro revés consecutivo do Alvinegro no Campeonato Brasileiro foi marcado por reclamações sobre a expulsão do lateral-esquerdo Marçal. O jogador recebeu cartão vermelho após o árbitro Paulo César Zanovelli ser chamado pelo VAR.

Marçal saiu do gramado reclamando e disse em direção às câmeras de TV: "Isso aí que é roubo! Isso aí que é roubo, Abel!", referindo-se a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O português se queixou de "roubo" durante a derrota alviverde para o Grêmio, um dia antes.