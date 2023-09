Juventus vence o Lecce, assume vice-liderança e fica a apenas dois pontos da Inter de Milão no Italiano

Na tarde desta terça-feira, a Juventus recebeu o Lecce, no Juventus Stadium, em Turim (ITA), na abertura da sexta rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 1 a 0. O polonês Arkadiusz Milik anotou o único gol do jogo.

Assim, a Velha Senhora se recupera da derrota sofrida na rodada passada e assume a vice-liderança da competição, com 13 pontos ganhos. No momento, a equipe está a apenas dois da Inter de Milão, primeira colocada com 15, mas que tem um jogo a menos.