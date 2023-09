Internacional finaliza preparação para duelo contra o Fluminense pela semi da Libertadores

No CT Parque Gigante, a equipe do Internacional realizou último treino nesta terça-feira antes de viajar para encarar o Fluminense, no Maracanã. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Primeiras atividades desta terça. À noite delegação embarca para a capital carioca. #VamoInter pic.twitter.com/LsuxIHdZWC ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 26, 2023