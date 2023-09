Inter Miami x Houston Dynamo: confira onde assistir à final da Copa dos Estados Unidos

Open Cup Final Press Conference with Head Coach Tata Martino and Sergio Busquets https://t.co/keptsReviP

Após ser poupado no empate em 1 a 1 com o Orlando City, na 34ª rodada da Major League Soccer (MLS), por conta de uma lesão antiga, Lionel Messi deve ser relacionado e tem grandes chances, caso jogue, de ser titular no confronto. A decisão fica por conta do técnico Tata Matino e do departamento médico do clube.

A boa notícia para o clube da Flórida é que o Houston Dynamo vem de uma derrota inesperada para o Sporting Kansas City, em duelo válido pela MLS. No entanto, a equipe, que conta com os brasileiros Micael, ex-zagueiro do Atlético-MG, e Artur, meia ex-São Paulo, tem boa campanha na Copa dos Estados Unidos e chega forte para a decisão.

