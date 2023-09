Inter de Milão x Sassuolo: veja informações e onde assistir ao jogo do Italiano

A sexta rodada do Campeonato Italiano segue nesta quarta-feira com duas equipes se enfrentando em situações bem diferentes na competição. A líder Inter de Milão recebe o Sassuolo, no San Siro, às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming STAR+.

Líder com 15 pontos, os donos da casa querem manter o 100% de aproveitamento na Série A. Dois pontos na frente da vice-líder Juventus, a Inter busca ampliar a distância para os rivais neste início de competição. O time comandado por Simone Inzaghi busca uma vitória e torce por um tropeço do Milan, terceiro colocado, com 12 pontos.