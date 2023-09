Gómez revela 'quase ida' ao Boca Juniors e classifica passagem pelo Palmeiras como "sonho realizado"

"Os cinco melhores anos da minha carreira. Fizemos história. Ganhamos 10 títulos ? gigantes para o clube, para nós jogadores também. O que me deixa ainda mais feliz é que construímos uma família aqui. A união (do grupo) é demais. Acredito que seja por isso que, a cada ano, estamos competindo por títulos", declarou.

O experiente defensor, por fim, rasgou elogios a Abel Ferreira.

"Ele é um dos técnicos de maior sucesso da história do clube. Quando você olha para a carreira dele, na idade que tem... é marcante. Ele me ajudou muito como jogador. Tira o melhor de cada um de nós, poucos treinadores conseguem isso. Todos nós amamos trabalhar com ele. Penso que, quando você ganha um título importante, faz com que vencer outro seja ainda mais difícil. O fato de que ele conseguiu nos manter motivados, ano após ano, diz muito", finalizou Gómez.