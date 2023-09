Goleira do Santos, Camila avalia período de treinos na Seleção Brasileira

"É um ciclo novo, com ideias novas e está sendo muito proveitoso. É um grande momento para entender novos estilos de jogo e extrairmos ao máximo tudo que estamos vendo aqui, para que na volta para o Santos eu consiga introduzir tudo aquilo que possa ser útil para me ajudar e ajudar o grupo na forma que jogaremos no restante da temporada", complementou.

O treinador Bruno Silva foi efetivado no comando da equipe das #SereiasDaVila. Aos 36 anos, Bruno já esteve à frente das Sereias na goleada sobre o Pinda, pelo #PaulistãoFeminino, e comanda a equipe a partir desta segunda-feira (25). Boa sorte, professor! ???? pic.twitter.com/w9LJtfzExs ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) September 25, 2023

Com a efetivação de Bruno Lima no cargo, o Santos feminino foca as atenções para a disputa do Campeonato Paulista. Na primeira fase, as Sereias da Vila terminaram na segunda posição, com 26 pontos, cinco a menos que o Corinthians, primeiro colocado.

Nas semifinais, o Peixe terá pela frente o São Paulo em duelo de ida e volta. As datas e horários ainda não foram anunciados pela Federação Paulista de Futebol.