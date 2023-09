Galvão Bueno participa da cerimônia de abertura da COB EXPO 2023

Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) deu início à sua primeira edição da COB Expo, feira de exposições sobre o universo esportivo brasileiro e internacional. O evento, que acontece até o próximo dia 29, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, contou com a presença de importantes personalidades esportivas, como Galvão Bueno, e foi conduzido pelo jornalista Tiago Maranhão.

"Conduzir a abertura deste evento gigante é uma honra. Foi incrível estar ao lado do Galvão, com quem estive inclusive em coberturas de Jogos Olímpicos, e junto a outros importantes nomes do esporte nacional", disse Tiago.

Galvão falou sobre sua carreira como narrador e aproveitou a situação para homenagear a ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, campeã olímpica em 2008, que faleceu na última quinta-feira.