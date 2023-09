Fluminense x Internacional: semifinal da Libertadores terá duelo de atacantes e goleiros decisivos

???? Super Valencia! ??? A força do @SCInternacional para chegar em mais uma Final de CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/gPrOKrQ75Z ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 26, 2023

Segundo o Sofascore, Fábio já fez 342 defesas pelo Fluminense, sendo que mais de 80 delas foram difíceis. Assim como German Cano, o goleiro chegou no ano passado e levantou as taças do Campeonato Carioca em 2022 e 2023.

De baixo das traves do Inter, está o goleiro Rochet. O uruguaio deixou o Nacional e assinou com o clube gaúcho em julho deste ano, e já foi decisivo na campanha até as semifinais. Com defesas milagrosas no Monumental de Núñez, cobrança do pênalti final contra o River Plate e penalidade defendida contra o Bolívar, Sergio Rochet se firmou no gol colorado.