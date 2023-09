Fluminense x Internacional: informações, prováveis escalações e onde assistir à semifinal da Libertadores

As duas equipes passaram de fase com tranquilidade na etapa anterior, ganhando os dois jogos. O Fluminense fez 2 a 0 no Olimpia, em casa, e depois aplicou 3 a 1 no Paraguai. O Colorado passou pelo Bolívar, com vitória por 1 a 0 na altitude de La Paz e concluiu a classificação no Beira-Rio com um 2 a 0.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, conta com o apoio da torcida. O Tricolor Carioca contará com Maracanã lotado para o confronto

"Acredito que a torcida vai dar espetáculo mais uma vez, pois tem nos abraçado de forma incrível. Os jogadores sabem da responsabilidade que temos, do que representa este jogo, do projeto que começou desde o ano passado", disse ele.