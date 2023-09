Estudo de banco mostra quais torcidas de futebol mais gastam com os clubes no Brasil; Palmeiras lidera em transações

O futebol move paixões, mas também o bolso dos brasileiros ? e entre o sobe e desce da performance dos times nos diversos campeonatos, as torcidas movimentam a economia. Um estudo realizado pelo banco Itaú traz um panorama dos gastos dos torcedores dos principais clubes do país relacionados aos seus times: no primeiro semestre de 2023, Flamengo e Palmeiras lideraram o ranking de valor total gasto e número de compras, respectivamente.

O levantamento considerou as transações realizadas com cartões de crédito que tenham relação com os clubes - sócio-torcedor, compras no estádio (tanto de ingressos quanto de consumo), compras em lojas oficiais dos times e no site oficial. Os dados fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros.

Neste caso, a análise foi feita com baste nas compras realizadas com cartões do Itaú e contemplam as transações realizadas no 1º semestre de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Para delimitar os times analisados, foram considerados aqueles com as 15 maiores torcidas do país.