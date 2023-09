Estêvão brilha e Palmeiras avança às semis do Brasileirão sub-17 com goleada contra o Fluminense

Na ida da competição nacional de base, as equipes haviam empatado em 2 a 2.

Atual campeão da disputa e em busca da segunda conquista consecutiva, o Palmeiras tem no calendário do sub-17 ? além do Brasileirão ? as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. No torneio de mata-mata, o time palestrino levantou o caneco após golear o Athletico-PR na grande final, na Arena Barueri.

No Paulistão, as Crias da Academia têm o Guarani pela frente, em jogos de ida e volta, decidindo o confronto pelas quartas de final em casa.