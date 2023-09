Técnico do Boca esboça mudanças para jogo contra Palmeiras; veja escalação

O Boca Juniors continuou a preparação hoje para o primeiro duelo decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores. O embate acontece às 21h30 (de Brasília), na quinta-feira (28), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG).

De acordo com a ESPN argentina, o técnico Jorge Almirón comandou a atividade desta manhã com sete garantias e quatro dúvidas, que variam conforme o desenho tático a ser escolhido para a partida. Entre os confirmados para a equipe titular está o uruguaio Edinson Cavani.

Miguel Merentiel, atacante emprestado aos argentinos pelo Palmeiras, deve ficar no banco de reservas independente da formação a ser utilizada. O time deve seguir com os medalhões Sergio Romero, Marcos Rojo, Frank Fabra e Luis Advíncula no onze inicial.