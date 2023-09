Dodô se coloca à disposição para ser zagueiro no Santos e projeta decisão contra o Vasco

O jogo contra o Vasco será praticamente uma decisão para o Peixe. No momento, os paulistas estão no 18º lugar no Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Cruzmaltino, que aparece em 15º. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Goiás, com 26.

"É um jogo importante , uma grande oportunidade para nós dentro de casa. Estamos trabalhando bastante, estamos confiantes e esperamos fazer um grande jogo na Vila", finalizou Dodô.

Santos e Vasco se enfrentam no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Alvinegro Praiano terá um treino aberto para a torcida no seu estádio.