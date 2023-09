Corinthians reverte resultado com goleada sobre o Santos e pega o Palmeiras nas semis do Brasileiro sub-17

O jogo

Corinthians e Santos fizeram um início de partida bastante disputado. O Peixe ofereceu perigo aos 4 minutos com Lucas Yan, que deu um chapéu no marcador, mas bateu fraco. Aos 14, o Timão abriu o placar. Jackson, goleiro visitante, recebeu a bola dentro da pequena área e ajeitou para tocar. O atacante Beto, porém, desviou o toque para o fundo das redes.

Uma vitória do Corinthians por 1 a 0 levaria a decisão para os pênaltis. Com isso, ambas as equipes seguiram atacando em busca do segundo gol da partida. Aos 24, Lucas Meirelles, do Santos, subiu bem de cabeça e parou na grande defesa de Matheus Corrêa. Nos acréscimos, aos 47, Lucas Yan dominou na intermediária com o goleiro corintiano fora do gol. O meia tentou a finalização, mas mandou por cima do travessão.

O Corinthians deu um passo importante para a classificação logo após o início do segundo tempo. Aos 2 minutos, João Alencar derrubou Beto dentro da área. Pênalti para os mandantes. O próprio atacante converteu a cobrança com uma batida forte no meio do gol. O Santos desperdiçou outra grande oportunidade pouco depois, aos 8. Após cruzamento, a bola ficou viva na pequena área do Timão e Rodrigo Cezar carimbou o travessão à queima-roupa.

O gol que decretou a classificação do Corinthians saiu aos 21 minutos, após mais um erro na saída de bola santista. Kauã interceptou um passe no meio do campo e observou o posicionamento do goleiro Jackson, que estava adiantado. Nos acréscimos, aos 47, o Timão fechou a goleada com o hat-trick de Beto. Gui Negão brigou pela posse, deixou dois marcadores para trás e invadiu a área. Jackson saiu mal e Beto ficou livre para marcar seu terceiro tento da noite.