Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza na Neo Química Arena; veja retrospecto

O Corinthians tem bom retrospecto contra o Fortaleza na Neo Química Arena. Hoje (26), as equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na capital paulista.

Timão e Leão do Pici se enfrentaram cinco vezes na casa alvinegra, com três vitórias do Corinthians e dois empates. O último compromisso dos clubes em Itaquera foi neste ano, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou empatado em 1 a 1.

A má notícia para o time de Vanderlei Luxemburgo é que a volta da semifinal será na Arena Castelão, onde o Corinthians vem penando para conseguir bons resultados. O único triunfo dos paulistas neste estádio contra o Leão do Pici foi em 2019 e, de lá para cá, a equipe acumulou um empate e duas derrotas.