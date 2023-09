Corinthians busca primeira final de Copa Sul-Americana; confira retrospecto

O Corinthians está em busca de sua primeira final de Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (26), a equipe recebe o Fortaleza pelo confronto de ida da semifinal do torneio continental e espera começar a eliminatória com o "pé direito".

A melhor campanha do Timão na história da competição aconteceu em 2019, quando a equipe foi eliminada pelo Independiente del Valle na semifinal. Na época, o Alvinegro era comandado por Fábio Carille.

O cenário, inclusive, é semelhante ao atual, já que a ida foi em Itaquera e a volta em Quito, no Equador. No primeiro jogo, o Corinthians sofreu uma dura derrota por 2 a 0, enquanto o segundo duelo acabou em 2 a 2, sacramentando a eliminação do clube brasileiro.