Copa da Liga Inglesa: saiba informações e onde assistir aos jogos de City, Liverpool, Chelsea e Arsenal

Chelsea x Brighton

Neste início de temporada, o Chelsea faz sua pior campanha na Premier League dos últimos 45 anos. Contra o Brighton, os Blues esperam balançar as redes pela primeira vez no mês de setembro. Entretanto, os visitantes não serão presa fácil, visto que ocupam a terceira colocação do Inglês, com dez pontos a mais na tabela.

O treinador Mauricio Pochettino não terá à disposição os jogadores lesionados Reece James, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka, Marcus Bettinelli, Trevoh Chalobah e Wesley Fofana.