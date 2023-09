Contra Vasco, Santos fecha sequência contra adversários diretos no Brasileirão

Classificação e jogos Brasileirão

Até o momento, nesta sequência frente aos rivais diretos, o Peixe fez três pontos, marcou dois gols e sofreu cinco. Além disso, permanece na zona de rebaixamento.

Em busca de mudar essa realidade, o Santos entra em campo contra o Vasco nesse domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe contará com a presença da torcida após o STJD conceder efeito suspensivo e com um treino aberto no sábado.