Conselheiros do Santos adiam votação de projeto de novo CT para categorias de base; veja detalhes

Acostumado a lançar grandes craques para o futebol mundial, o Santos visa melhorar a infraestrutura das suas categorias de base. O Peixe apresentou nesta terça-feira um projeto do novo Centro de Treinamentos para as categorias de base do clube.

A ideia da diretoria alvinegra era promover uma votação para a aprovação do projeto durante a reunião do Conselho Deliberativo desta noite, mas os conselheiros pediram o adiamento do pleito. A presidência do Conselho acatou. Ainda não foi definida uma nova data.

