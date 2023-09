Conmebol aplica multa de R$ 423 mil a São Paulo e Dorival após infrações na Sul-Americana

A equipe são-paulina ainda sofreu duas outras sanções. Uma de U$ 10 mil (R$ 49 mil) pela violação do artigo 12.2, que impõe restrições ao comportamento da torcida, como atirar objetos no gramado ou acender sinalizadores. Já a outra, no valor de U$ 5 mil (R$ 25 mil), é relacionada ao artigo 7.3.4.1, que obriga a presença de jogadores na coletiva após o jogo.

A quantia das multas, se mantidas após os recursos apresentados pelo São Paulo, serão descontadas da premiação que o clube receberá pela participação na Sul-Americana.

O Tricolor foi eliminado da competição nesta partida. O time perdeu para a LDU no duelo de ida, por 2 a 1, e mesmo após vencer o adversário em casa, na volta, acabou caindo nos pênaltis. O meia James Rodríguez desperdiçou uma das cobranças.

Por outro lado, a equipe do Morumbi garantiu uma vaga na Libertadores do ano que vem ao conquistar o título inédito da Copa do Brasil no último domingo, após empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi (2 a 1 no agregado).